ضبط 126 قضية تهرب ضريبي وتنفيذ 59 حكم قضائي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية، عن ضبط 126 قضية تهرب ضريبي متنوعة وتنفيذ 59 حكم قضائي خلال 24 ساعة.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 26 حالة تهرب من الضرائب العامة، و13 حالة تهرب من القيمة المضافة، وفي مجال التهرب الجمركي تم ضبط 5 سيارات لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية، و7 قضايا تهريب.

وفي مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تم ضبط 3 قضايا؛ عقب تحديد المتعدين واتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبالنسبة للضرائب العقارية والملاهي؛ تم ضبط 40 قضية تهرب على مستوى الجمهورية، و32 واقعة متنوعة في مجال تحري المدين ولجان فحص، وكذلك تنفيذ 59 حكم قضائي متنوع.