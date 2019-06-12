مركز البحوث الاجتماعية: الشائعات تهدف لتفتيت المجتمع وهدم الجسد السياسي للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال الدكتورة سميحة نصر أستاذ علم النفس الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الشائعات من الموضوعات الموجودة في مركز البحوث تتنوع إلى شائعات سياسية واجتماعية وشخصية ويتم دراسته في المركز .

وأضافت الدكتورة سميحة نصر، بأن الشائعات تعمل على تفتيت المجتمع نتيجة غياب الوعى وتهدف إلى تبرير مواقف، والدفاع ونشر الاتهامات، وتشكيك الناس، واثارة الاقليات وتفتيت قوى المقاومة في الجسد السياسي للدولة للوصول إلى هدف معين.

وأشارت إلى أن الشائعات تهدف إلى الإسقاط، حيث هناك ٣مستويات لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك استنادا إلى مجموعة من الخصائص والسمات واستغلال البعض هذه المقومات في تنفيذ أغراضه من بينها الأوضاع اقتصادية أو عدم الثقة في الأخر أو سوء الأوضاع بين أفراد المجتمع وشيوع أفكار مختلفة والتوترات التفاعلية والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية تساعد على ترويج الشائعات والقابلية لتصديق الشائعات.

وانطلقت فاعليات، جلسة نقاشية تحت عنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على أمن المجتمع" المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة.

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جاء ذلك على هامش انطلق فاعليات، جلسة نقاشية تحت عنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على أمن المجتمع"، المنعقدة بأكاديمية الشرطة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية وسيلة بعض الأجهزة في إسقاط الدول.

وشارك في الحضور نخبة من الخبراء المتخصصين، وقيادات وزارة الداخلية على رأسهم اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء دكتور محمود الجمسي نائب رئيس الأكاديمية، واللواء حاتم فتحي مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء أحمد سعد قطاع الشئون القانونية، واللواء علي حسني، وكيل الإدارة العامة للإعلام، واللواء باسم منصور مساعد الأكاديمية الشرطة، واللواء عصام أمبابي مساعد رئيس أكاديمية الشرطة، والعميد شريف ابو الخير قطاع الأمن الوطني، والدكتور نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، والدكتور نيرمين خضر أستاذ الأعلام بجامعة القاهرة، والعميد دكتور محمد الزغبي قطاع الأمن العام .

كما ضمت قائمة المشاركين في الجلسة النقاش الاستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، الدكتور محمد نجيب الجندي خبير المعلوماتية وعضو هيئة - الاستاذ محمد نوار رئيس الاذاعة المصرية - الدكتورة سميحة نصر استاذ علم النفس للجنائي -الدكتور ايهاب يوسف امسنة عام جمعية الشعب والشرطة لمصر - العميد عاصم الشريف الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمناقشة المخاطر واليات الوقاية من ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي .