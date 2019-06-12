رئيس أكاديمية الشرطة: الشائعات وسيلة مخابراتية لإسقاط الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بأن أشكال الحروب تغيرت لم تعد بالطريقة التقليدية، وشكلت الحروب الجيل الرابع على آليات غير نمطيه نتيجة ما وفرته الثروة المعلوماتية، وترويج الشائعات أبرز حروب الجيل الرابع لزعزعة مؤسسات الدولة، وتتعاظم تأثير الشائعات في العصر الحديث، وخاصة عندما تكون الشائعات صنيعة مخابرتيه لتأثيرها على الأمن القومي في تقرير تشكيل ندوة نقاشية عن الشائعات لتصدى للقضايا المجتمعية ذات الأبعاد الأمنية وحماية المجتمع .

جاء ذلك على هامش انطلق فاعليات، جلسة نقاشية تحت عنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على أمن المجتمع"، المنعقدة بأكاديمية الشرطة.

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وأضاف مساعد وزير الداخلية، بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية وسيلة بعض الأجهزة في إسقاط الدول.

وشارك في الحضور نخبة من الخبراء المتخصصين، وقيادات وزارة الداخلية على رأسهم اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء دكتور محمود الجمسي نائب رئيس الأكاديمية، واللواء حاتم فتحي مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء أحمد سعد قطاع الشئون القانونية، واللواء علي حسني وكيل الإدارة العامة للإعلام، واللواء باسم منصور مساعد الأكاديمية الشرطة، واللواء عصام أمبابي مساعد رئيس أكاديمية الشرطة، والعميد شريف ابو الخير قطاع الأمن الوطني، والدكتور نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، والدكتور نيرمين خضر أستاذ الأعلام بجامعة القاهرة، والعميد دكتور محمد الزغبي قطاع الأمن العام .

كما ضمت قائمة المشاركين في الجلسة النقاش الاستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، الدكتور محمد نجيب الجندي خبير المعلوماتية وعضو هيئة - الاستاذ محمد نوار رئيس الاذاعة المصرية - الدكتورة سميحة نصر استاذ علم النفس للجنائي -الدكتور ايهاب يوسف امسنة عام جمعية الشعب والشرطة لمصر - العميد عاصم الشريف الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمناقشة المخاطر واليات الوقاية من ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي .