الداخلية تطلق ‏‫فاعليات جلسة نقاشية عن ترويج الشائعات وأثرها على أمن المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

انطلقت فاعليات جلسة نقاشية تحت عنوان "ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على أمن المجتمع" المنعقدة بأكاديمية الشرطة.

ويشارك في الحضور نخبة من الخبراء المتخصصين وقيادات وزارة الداخلية على رأسهم اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء دكتور محمود الجمسي نائب رئيس الأكاديمية، واللواء حاتم فتحي مدير مركز بحوث الشرطة، واللواء أحمد سعد قطاع الشئون القانونية، واللواء علي حسني وكيل الإدارة العامة للإعلام، واللواء باسم منصور مساعد الأكاديمية الشرطة، واللواء عصام أمبابي مساعد رئيس أكاديمية الشرطة، والعميد شريف أبو الخير قطاع الأمن الوطني، والدكتور نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، والدكتور نيرمين خضر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والعميد دكتور محمد الزغبي قطاع الأمن العام .

كما ضمت قائمة المشاركين في الجلسة النقاش الاستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية - الدكتور محمد نجيب الجندي خبير المعلوماتية وعضو هيئة - الاستاذ محمد نوار رئيس الاذاعة المصرية - الدكتورة سميحة نصر استاذ علم النفس للجنائي -الدكتور ايهاب يوسف امسنة عام جمعية الشعب والشرطة لمصر - العميد عاصم الشريف الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وتحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمناقشة المخاطر واليات الوقاية من ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي .