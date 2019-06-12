"التهرب الضريبي" تُحدد جلسة 29 يونيو لتصالح نجل صفوت الشريف مع وزارة المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تحديد جلسة 29 يونيو الجاري، لتصالح أشرف صفوت الشريف رئيس مجلس إدارة شركة "برايم بيكتشرز إيجيبت" للمرئيات، مع وزارة المالية، وسداد مبلغ 500 ألف جنيه، عن اتهامه بالتهرب الضريبي من المبيعات عن الشركة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية كلا من المستشارين عبدالرحيم الخطاري ومصطفى العفيفي، وسكرتارية محمد صبحي.

ويتضمن التهرب الضريبي 4 حالات أقرها القانون منها تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتها، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.