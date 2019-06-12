محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت مباحث مركز شرطة الخانكة، بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص بالقليوبية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار وبندقية آلية و10 طلقات.
كان قسم شرطة الخانكة، تمكن من ضبط "م. م."، عاطل، 34 سنة، "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة المركز، وبحوزته بندقية آلية- 10 طلقات من ذات العيار- واحد كيلو جرام من مخدر الهيروين-مبلغ مالي.
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر "أمن القليوبية": ضبط أخطر مروج للهيروين في الخانكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.