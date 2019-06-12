"أمن القليوبية": ضبط أخطر مروج للهيروين في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث مركز شرطة الخانكة، بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص بالقليوبية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار وبندقية آلية و10 طلقات.

كان قسم شرطة الخانكة، تمكن من ضبط "م. م."، عاطل، 34 سنة، "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة المركز، وبحوزته بندقية آلية- 10 طلقات من ذات العيار- واحد كيلو جرام من مخدر الهيروين-مبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.