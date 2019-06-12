ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية، والمواد المخدرة، وبحوزته 3 قطع سلاح ناري 6 كيلو جرام لمخدر البانجو.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أفادت قيام عاطل 38 سنة، مقيم بناحية كفرنشوة بدائرة مركز شرطة منيا القمح"، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، متخذاً من محل إقامته مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته (بندقية آلية - بندقية خرطوش - فرد روسي- 8 طلقات مختلفة الأعيرة - 6 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر- مبلغ مالي.

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بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.