ضبط 3 أشخاص لقيامهم باختطاف آخر للتوقيع على إيصالات أمانة في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوات الأمن بالقاهرة، من ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم باختطاف آخر لإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لوجود خلافات بينهم.

وتلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص بتضرره من كل من "زوج كريمته وشقيقه ووالدهما"، لحضورهم إلى مسكنه واصطحاب نجله كرهًا عنه والتوجه إلى الشقة سكنهم، واحتجازه بداخلها بسبب خلافات عائلية فيما بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وضبطهم وبصحبتهم المجني عليه، وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة"، دفتر إيصالات أمانة "خالي من البيانات".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر زوج كريمة المُبلغ بأنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين أهلية زوجته خطط لاستدراج المجني عليه، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لإجبارهم على التنازل عن مستحقات زوجته عقب تطليقها، فاستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه وتوجهوا لمسكن المجني عليه، واصطحابه واحتجازه بمسكنهم تمهيدًا لإكراهه على التوقيع على إيصالات الأمانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.