أخبار مصر | "التعليم": أحقية المشرفين الاجتماعيين في صرف بدل المعلم والاعتماد (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": أحقية المشرفين الاجتماعيين في صرف بدل المعلم والاعتماد (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقالت الوزارة، خلال منشور رسمي حلصت "الخليج 365" على نسخة منه، إن ذلك سوف يتم حال اجتيازهم اختبارات الكادر عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا تؤكد من خلاله أحقية العاملين بالعملية التعليمية ومنهم المشرفين الاجتماعيين الغير حاصلين على مؤهل عال مناسب وقت نفاذ القانون رقم 155 لعام 2007 في صرف بدل المعلم وكذلك بدل الاعتماد.