أخبار مصر | الوزير يلتقي سفير الدنمارك بالقاهرة لبحث التعاون في مجال الموانئ البحرية والنهرية

استقبل وزير النقل المهندس كامل الوزير، توماس أنجر كريستنسن، سفير دولة الدنمارك في القاهرة ووفد شركتي ميرسك العالمية واي بي مولر كابيتال الذرع الاستثماري لميرسك وذلك؛ لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء أكد السفير الدنماركي على اهتمام الحكومة والشركات الدنمراكية بالتعاون والاستثمار في مجال النقل بمصر خاصة وأن هناك خطة للاستثمار في مجال البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة بها والتي تتميز بان المناخ الاستثماري بها مناخ واعد.

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ثم تباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكدت وزارة النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير هذا المجال مشيرة على انتهاء عمل اللجنة الفنية التى سبق وأصدر قرارا بتشكيلها قبل نهاية هذا الشهر والمختصة ببحث الخطوات والآليات التى ستتخذها وزارة النقل بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحرى.

كما استعرض الجانبان إمكانية توقيع عدد من مذكرات التفاهم لزيادة التعاون المشترك في مجال النقل البحري وهو مارحب به وزير النقل، مشيرا إلى أن النقل البحري هو قاطرة التنمية التي يجب ان تساهم في دعم الاقتصاد القومي.

وأعربت شركة اي بي مولر كابيتال الذراع الاستثماري لميرسك العالمية عن استعدادها للاستثمار في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والتي ستبدأ الدراسات الخاصه به بداية يوليو القادم، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك خطة شاملة تنفذها الوزارة فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، لافتا الى ان الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقاً لأسس علمية.