أخبار مصر | في نهاية يونيو.. الانطلاقة الثانية لـ"شباب تحيا مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في نهاية يونيو.. الانطلاقة الثانية لـ"شباب تحيا مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انعقد في مايو الماضي مجلس إدارة شباب تحيا مصر، برئاسة الدكتور محمد بسيوني رئيس مجلس الإدارة، وعضوية ثمانية أعضاء من أصل ثلاثة عشر.

حيث قرر المجلس إرساء جدول زمني لهيكلة شباب تحيا مصر كليًا لتناسب التغيرات التي طرأت علي الساحة، وإعلان الانطلاقة الثانية رسميًا في الربع الأخير من شهر يونيو.

وتنطلق شباب تحيا مصر بنسختها الجديدة وسط أجواء من السرية الشديدة التي طغت علي العمل داخل جدرانها قرابة الشهرين الماضيين قضاها أعضاء مجلس إدارة شباب تحيا مصر في التخطيط لإطلاق مشروعات كبري تستهدف التربية والعلوم والثقافة وبناء الإنسان والتواصل الدولي الهادف لإرساء السلام والعدل والتنمية.

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ومن جانبه عبر المهندس سمير شقلب عضو مجلس إدارة شباب تحيا مصر عن سعادته بالانطلاقة الثانية التي وصفها علي حد قوله استعاده للأمجاد المعهودة من شباب تحيا مصر في ساحة العمل المجتمعي والتنموي.

وفي سياق آخر قال المهندس عبدالحليم محمد عضو مجلس إدارة شباب تحيا مصر إن الانطلاقة الثانية جاءت في الوقت المناسب لاستعادة الهيبة المفقودة لشباب تحيا مصر علي ساحة العمل التنموي منذ ستة أشهر ماضيه.

وذكرت الدكتورة عبير مجدي عضو مجلس إدارة شباب تحيا مصر بأن شباب تحيا مصر سوف تظل الكيان الشبابي الأول بفضل أبنائه وبفضل القيادات الشبابية المتواجدة داخل مجلسه وروح التعاون التي لن تتأثر بأي عوامل خارجية علي حد وصفها.