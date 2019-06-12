أخبار مصر | وزيرة الصحة تتابع الانتهاء من عقود الأطقم الطبية والإدارية للعاملين بالتأمين الصحي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتابع الانتهاء من عقود الأطقم الطبية والإدارية للعاملين بالتأمين الصحي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الانتهاء من عقود الأطقم الطبية والإدارية للعاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، وذلك بمقر مبني هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية والتي ستستمر ليومين لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكدت وزيرة الصحة خلال الاجتماع أنه سيتم التعاقد، اليوم الأربعاء، مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بمستشفيي النساء والولادة بالمصح البحري، وأطفال النصر التخصصي، بالإضافة إلى 5 وحدات طب أسرة، مشددة على سرعة إنهاء إجراءات كافة العقود لجميع العاملين بالمنظومة الجديدة في موعد أقصاه 17 يونيو الجاري.

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وكشفت وزيرة الصحة والسكان، عن أنه سيتم توزيع كافة العاملين بمديرية الشئون الصحية، وفرع التأمين الصحي ببورسعيد على الهيئات الثلاث بالتأمين الصحي الشامل الجديد، على أن يقوموا بتوقيع عقودهم في موعد أقصاه يوم 15 يونيو الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم صرف الحافز المالي للتأمين الصحي لهم فور إنهاء التعاقدات معهم.

وفي ذات السياق وجهت وزيرة الصحة والسكان بسرعة التعاقد مع الاستشاريين من الجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية للعمل في مستشفيات التأمين الصحي الجديد، مشيرة إلى أن كل ثلاث وحدات طب أسرة سيكون لها مشرف من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب، بهدف رفع كفاءة العاملين بالوحدات، وتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال الاجتماع أن تاريخ الصحة الجديد يسطر بأيدي شباب مخلصين وطنيين.