أخبار مصر | البابا تواضروس يطالب أساقفة المهجر بالترويج السياحي لمصر.. ويشيد بـ"إيجي جيت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا تواضروس يطالب أساقفة المهجر بالترويج السياحي لمصر.. ويشيد بـ"إيجي جيت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بدعوة شركة "إيجي جيت" بوابة مصر الرقمية، إحدى شركات صندوق "تحيا مصر" لحضور الاجتماع السنوى لأساقفة الكنيسة القبطية بكنائس المهجر، لعرض البرنامج الفريد الذى أعدتة الشركة لأحياء مسار العائلة المقدسة وفقا لأحدث تقنيات العالم الافتراضى والذى استطاع أن يتغلب على نقاط المسار التى لم يتم تنميتها حتى الأن.

وأشاد قداسة البابا بالتقنيات الحديثة التى استخدمتها "إيجى جيت" والتى عرضتها الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، مؤكدا إنها يسرت بشكل كبير لمسيحى العالم مشاهدة مسار السيد المسيح وعائلتة منذ دخولهم إلى مصر وحتى خروجهم منها.

وطالب البابا من أساقفة الكنيسة القبطية بكنائس المهجر دعوة أبناء الجاليات المصرية فى الخارج وأقباط العالم لزيارة هذا المسار الذى تعرضه الشركة على منصتها الألكترونية بإستخدام تقنيات "Virtual reality" التى عالجت نقاط المسار غير الممهدة.

وخلال الاجتماع والذي عقد بمقر الكاتدرائية بالعباسية شاهد أساقفة المهجر جميع نقاط مسار العائلة المقدسة وتجولوا داخل جميع الأديرة والكنائس بإستخدام تفنيات الواقع الأفتراضى وأبدوا إعجابهم بالفكرة الرائدة والفريدة التى تم طرحها لتسويق هذا البرنامج الدينى المتميز والذى يخاطب أكثر من 2 مليار مسيحى حول العالم..وطالبوا من الشركة إرسال الروابط الألكترونية الخاصة بالمسار إلى مقر الكنائس بأوروبا وأنحاء العالم ليتم توفيرها لرعايا الكنائس والرغبين فى مشاهدة مسار السيد المسيح.

Advertisements

ومن جانبها أكدت الدكتورة ميناس إبراهيم أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بتشكيل خلية عمل ضمت متخصصين فى مجالات العالم الأفتراضى ووفرت لهم أحدث المعدات والتقنيات اللازمة وخلال وقت قياسي قاموا بتصوير جميع النقاط بمسار العائلة المقدسة بالأضافة إلى الكنائس والأديرة المقامة عليه مشيرة إلى أن هذه التقنية عالجت وبشكل مبهر بعض المناطق التى لم يتم تمهيدها والتى لن يستطيع المسيحين زياراتها على أرض الواقع.

وقالت أن الشركة بصدد وضع البرنامج كاملا على موقع الشركة www.eggate.com حتي تستطيع الجاليات المصرية فى الخارج وجميع المسيحين مشاهدة المسار مؤكدة ان الشركة تقوم الأن بتسويق هذا البرنامج مع منظمى الرحلات فى مصر وأوروبا لجذب مسيحى العالم وتعظيم عائدات مصر من السياحة الدينية مشيرة إلى أن البرامج التى طرحتها الشركة والخاصة بزيارة المناطق الغير ممهدة بخاصية الواقع الأفتراضى أو برنامج زيارة المناطق الممهدة سوف يكون له أثار إيجابية على دخل مصر من صناعة السياحة.

وأضافت ان نقاط المسار يصل عددها إلى نحو 25 نقطة يجري تطويرها حاليا لتنفيذ أهم برنامج سياحى دينى فى العالم وزيادة عائدات مصر من ثررواتها السياحية ..مشيرة إلى أن هذا البرنامج والذى راجعه قداسة البابا سوف يعود بالفائدة على الأقتصاد وسيضعنا على خريطة السياحة الدينية فى العالم.

وأشارت إلى أننا يجب أن تستغل أيضا ما قالة قداسة بابا الفاتيكان خلال زيارتة الأخيرة لمصر حيث طالب مسيحى العالم بزيارة مسار السيد المسيح فى مصر والتبرك بالأماكن التى زارها منذ دخوله وحتى خروجه منها.

ويذكر أن شركة "ايجي جيت" بوابة مصر الرقمية هى إحدى شركات صندوق تحيا مصر وتقوم بتسويق جميع الخدمات السياحية والصناعية واليدوية لمصر عبر منصتها الرقمية وفى سبيل تحقيق ذلك وفرت أحدث أجهزة التصوير وتقنيات الواقع الأفتراضى.