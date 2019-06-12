أخبار مصر | انشاء وحدة صحية في بني سويف .. وحجرة عمليات وغسيل كلوي بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انشاء وحدة صحية في بني سويف .. وحجرة عمليات وغسيل كلوي بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قراراً بتخصيص قطعة أرض بمساحة 572 م2 بحوض ساحل ماركو نمرة 3 قرية جزيرة الوكلية التابعة لقرية أبسوج، بمركز الفشن محافظة بني سويف لصالح مديرية الصحة والسكان ببني سويف؛ لإقامة وحدة صحية عليها. وتضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 8500م2 بمنطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مركز البحوث الزراعية؛ لإقامة محطة بحثية لتربية وإنتاج بذور بنجر السكر عليها. وشملت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 550م2 بجوار مستشفى الكردي المركزي بمحافظة الدقهلية، لصالح مديرية الصحة والسكان بالدقهلية؛ لتوسعة مستشفى الكردي المركزي، بإنشاء جناح للأقسام الداخلية وحجرة عمليات وغسيل كلوي عليها.

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