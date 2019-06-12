أخبار مصر | "النقل والاستثمار" يجتمعان بوفد "الجايكا" اليابانية لتنفيذ الخط الرابع للمترو

عقد وزيرا النقل المهندس كامل الوزير، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعا مشتركا مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" برئاسة تاكيما ساكاموتو، مدير الوكالة للشرق الأوسط وأوروبا، بحضور السفير ماساكى نوكي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وفريق عمل الوزارتين.

خلال الاجتماع، شهدت المفاوضات بين الجانبين المصري والياباني تقدما كبيرا فيما يخص التعاون المشترك لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الإنفاق والتي تمتد بطول 18 كم من حدائق الأهرام حتى الملك الصالح بعدد 17 محطة واتفق الجانبان على استمرار تكثيف الاجتماعات خلال الأيام القادمة للإسراع في البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية للمشروع.

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وأكدت وزارة النقل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على التعاون مع اليابان في هذا المشروع الحيوي الهام، مشيرة إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي، لافتة إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في تلبية متطلبات النقل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في منطقة الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة.

ومن جانبها أوضحت وزارة الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات في مشروعات استثمارية تتفق مع استراتيجية تطوير منظومة النقل خاصة مع التحسن الكبير في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري الواعد بها مؤكدة على أهمية تنفيذ الخط الرابع للمترو.

وفي السياق ذاته اجتمعت اللجنة المشتركة بين الوزارتين، لبحث تدعيم الاستثمار في مجال النقل، والاستثمارات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية و الطرق والكباري وأكدت الوزارة أن الوزارة تعمل على تطوير كافة عناصر منظومة النقل وعلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يخدم ملايين الركاب يوميا، مشيرة إلى يجري على أرض الواقع تنفيذ مشروعات ضخمة في السكك الحديدية والطرق والكباري والمترو والنقل البحري وغيرها من مجالات النقل المختلفة.