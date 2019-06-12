مصر | "مزقوا جسمه في الشارع".. حبس عاطلين لقتلهما شابا بمدينة السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مزقوا جسمه في الشارع".. حبس عاطلين لقتلهما شابا بمدينة السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السلام، حبس عاطلين بتهمة قتل شاب بمنطقة النهضة بمدينة السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت أجهزة الأمن بالتحري عن الواقعة.

وكانت أمرت النيابة في وقت سابق، بتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط واقعة مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لتحديد هوية المتهمين.

وترجع الواقعة إلى تلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي، يفيد بقيام عاطلين بتسديد عدة طعنات لشاب، حتى لفظت أنفاسه الأخيرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.