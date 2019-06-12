مصر | بعد مطاردة مع الشرطة.. سقوط مسن تخصص في سرقة السيارات بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مطاردة مع الشرطة.. سقوط مسن تخصص في سرقة السيارات بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على لص مسن بعد مطاردة بشوارع النزهة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتعود الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهوا بأحد الأشخاص حال تواجده داخل سيارة بها تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الجانبي، وحال مشاهدته للقوات قام بالفرار هربًا فقاموا بملاحقته وتمكنوا من السيطرة عليه وضبطه، وتبين أنه "عاطل" 55 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، سبق اتهامه في 30 قضية، وبحوزته حقيبة بداخلها (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مبلغ مالي - بعض الأوراق الخاصة).

وبمواجهته أقر بسرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من داخل السيارة المشار إليها بأسلوب "كسر الزجاج"، وأمكن التوصل للمجني عليه وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.