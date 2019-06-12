مصر | "شنطة مليانة دهب".. أمن القاهرة يضبط سائق توكتوك لسرقته سيدة بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شنطة مليانة دهب".. أمن القاهرة يضبط سائق توكتوك لسرقته سيدة بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على سائق "توك توك" لقيامه بمغافلة إحدى السيدات واستيلائه على حقيبة خاصة بها بداخلها مجموعة من المشغولات الذهبية، وإعادة المسروقات بالمعصرة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم بأنها استقلت مركبة "توك توك" من منطقة سكنها لتوصيلها لشارع كورنيش النيل بدائرة القسم، وفور وصولها قام قائد المركبة بمغافلتها، والاستيلاء منها على حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية ولاذ بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق "توك توك "، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه في قضية "سلاح أبيض").

وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جزء من المشغولات الذهبية، ومبلغ مالي من متحصلات بيع باقى المسروقات.