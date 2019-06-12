مصر | "قطع وشه بالموس".. سقوط عاطل لسرقته طالبا بالإكراه في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قطع وشه بالموس".. سقوط عاطل لسرقته طالبا بالإكراه في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم عاطل على تشويه وجه طالب بموس حلاقة، لسرقته بالإكراه، في ميدان الأميرية بالمطرية، وتمكنت قوة أمنية من ضبطه.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بميدان الأميرية بدائرة القسم، حيث استغاث بهم (طالب سن 13 - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح قطعي بالوجه")، وقرر بأنه حال سيره مترجلاً بالميدان استوقفه أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية)، وقام بتهديده بشفرة موس والاستيلاء منه على مبلغ مالي كرهاً عنه، وحال مقاومته تعدى عليه بشفرة الموس مُحدثا إصابته المشار إليها.

وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه، وتبين أنه (عاطل سن 26 - مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضيتين أخرهما قضية "سرقة مسكن")، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه، والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم، واتهمه بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.