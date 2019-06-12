مصر | "أموال" و"كاميرات مراقبة".. ضبط خادمة أفريقية لسرقتها شقة بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أموال" و"كاميرات مراقبة".. ضبط خادمة أفريقية لسرقتها شقة بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على خادمة أفريقية لسرقتها 3500 جنيه وكاميرات مراقبة من داخل شقة تعمل بها بمنطقة النزهة.
وتلقى قسم شرطة النزهة من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشرفة سكنه بالطابق الأول، وسرقة خزينة حديدية "متوسطة الحجم" بداخلها مبلغ مالي (3500 جنيه - بعض الأوراق - 2 كاميرا مراقبة) من داخل الشقة سكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، 51 سنة، "تعمل طرف المجنى عليه")، ومقيمة بذات العنوان.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، 51 سنة، "تعمل طرف المجنى عليه")، ومقيمة بذات العنوان.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه، وأقرت بقيامها بكسر باب الشرفة لإبعاد الشبهة عنها، وتم بإرشادها ضبط المسروقات بغرفتها بالشقة محل البلاغ.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق..