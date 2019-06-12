مصر | "أموال" و"كاميرات مراقبة".. ضبط خادمة أفريقية لسرقتها شقة بالنزهة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، 51 سنة، "تعمل طرف المجنى عليه")، ومقيمة بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه، وأقرت بقيامها بكسر باب الشرفة لإبعاد الشبهة عنها، وتم بإرشادها ضبط المسروقات بغرفتها بالشقة محل البلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق..