مصر | "خبا الفلوس جوا المنور".. سقوط عاطل سرق 812 ألف جنيه من شركة بمصر الجديدة

وتلقى المقدم سمير مجدي رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" مالك شركة لتجارة الأقمشة - كائنة بدائرة القسم باكتشافه وجود بعثرة لمحتويات غرف الشركة ملكه، وكسر الخزينة الحديدية، وسرقة مبلغ مالي قدره 812 ألف جنيه من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - سن 19) مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون - سبق اتهامه في عدد 3 قضايا آخرهم "سرقة متجر"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة"، وبإرشاده تم ضبط مبلغ مالي 70 ألف جنيه بمسكنه من متحصلات الواقعة، وأقر بأنه قام بإخفاء باقي المبلغ المستولى عليه داخل "منور" العقار سكنه إلا أنه اكتشف سرقته.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء سرقة باقي المبلغ المستولى عليه (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون) وباستهدافهما أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 177 ألف جنيه بمسكنه (ليكون إجمالي المبالغ المضبوطة 247 ألف جنيه من متحصلات الواقعة)، وأقر بأن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب ووامر اللواء اشرف الجندى مدير مباحث العاصمة يأخطات النيابة العامة للتحقيق.

