مصر | "البحوث الاجتماعية": الشائعات تفتت المجتمع.. وهدفها تشكيك الناس وإثارة الأقليات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الاجتماعية": الشائعات تفتت المجتمع.. وهدفها تشكيك الناس وإثارة الأقليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتورة سميحة نصر أستاذ علم النفس الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الشائعات من الموضوعات الموجودة في مركز البحوث وتتنوع إلى شائعات سياسية واجتماعية وشخصية ويتم دراستها في المركز.

وأضافت الدكتورة سميحة نصر، أن الشائعات تعمل على تفتيت المجتمع نتيجة غياب الوعي وتهدف إلى تبرير مواقف والدفاع ونشر الاتهامات وتشكيك الناس وإثارة الأقليات وتفتيت قوى المقاومة في الجسد السياسي للدولة للوصول إلى هدف معين.

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وأشارت، إلى أن الشائعات تهدف إلى الإسقاط، حيث هناك ٣ مستويات لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك استنادا إلى مجموعة من الخصائص والسمات واستغلال البعض هذه المقومات في تنفيذ أغراضهم من بينها الأوضاع الاقتصادية أو عدم الثقة في الآخر أو سوء الأوضاع بين أفراد المجتمع وشيوع أفكار مختلفة والتوترات التفاعلية، والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية تساعد على ترويج الشائعات والقابلية لتصديق الشائعات.

وانطلقت فاعليات ، جلسة نقاشية تحت عنوان «ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعى وأثرها على أمن المجتمع» المنعقدة بأكاديمية الشرطة.