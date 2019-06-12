مصر | "البحوث الاجتماعية": الشائعات تفتت المجتمع.. وهدفها تشكيك الناس وإثارة الأقليات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الاجتماعية": الشائعات تفتت المجتمع.. وهدفها تشكيك الناس وإثارة الأقليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتورة سميحة نصر أستاذ علم النفس الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الشائعات من الموضوعات الموجودة في مركز البحوث وتتنوع إلى شائعات سياسية واجتماعية وشخصية ويتم دراستها في المركز.
وأضافت الدكتورة سميحة نصر، أن الشائعات تعمل على تفتيت المجتمع نتيجة غياب الوعي وتهدف إلى تبرير مواقف والدفاع ونشر الاتهامات وتشكيك الناس وإثارة الأقليات وتفتيت قوى المقاومة في الجسد السياسي للدولة للوصول إلى هدف معين.
وأشارت، إلى أن الشائعات تهدف إلى الإسقاط، حيث هناك ٣ مستويات لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك استنادا إلى مجموعة من الخصائص والسمات واستغلال البعض هذه المقومات في تنفيذ أغراضهم من بينها الأوضاع الاقتصادية أو عدم الثقة في الآخر أو سوء الأوضاع بين أفراد المجتمع وشيوع أفكار مختلفة والتوترات التفاعلية، والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية تساعد على ترويج الشائعات والقابلية لتصديق الشائعات.
وانطلقت فاعليات ، جلسة نقاشية تحت عنوان «ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعى وأثرها على أمن المجتمع» المنعقدة بأكاديمية الشرطة.
ويشارك في الحضور نخبة من الخبراء المتخصصين وقيادات وزارة الداخلية على رأسهم اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء دكتور محمود الجمسى نائب رئيس الأكاديمية واللواء حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة واللواء أحمد سعد قطاع الشئون القانونية واللواء علي حسني وكيل الإدارة العامة للإعلام واللواء باسم منصور مساعد الأكاديمية الشرطة واللواء عصام إمبابي مساعد رئيس أكاديمية الشرطة والعميد شريف أبو الخير قطاع الأمن الوطني والدكتور نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء والدكتور نيرمين خضر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والعميد دكتور محمد الزغبي قطاع الأمن العام.
وكما ضمت قائمة المشاركين في الجلسة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية - الدكتور محمد نجيب الجندي خبير المعلوماتية وعضو هيئة - الاستاذ محمد نوار رئيس الاذاعة المصرية - الدكتورة سميحة نصر أستاذ علم النفس للجنائي -الدكتور ايهاب يوسف امسنة عام جمعية الشعب والشرطة لمصر - العميد عاصم الشريف الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وتحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمناقشة المخاطر وآليات الوقاية من ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.