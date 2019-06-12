مصر | بـ"طفلة صغيرة".. سيدة تتزعم عصابة لسرقة التكاتك بـ"حيلة شيطانية" بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طفلة صغيرة".. سيدة تتزعم عصابة لسرقة التكاتك بـ"حيلة شيطانية" بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزعمت سيدة، تشكيلا عصابيا لسرقة التكاتك بمنطقة السبعين فدان الهضبة الوسطى بالمقطم، بواسطة حيلة شيطانية، حيث تستخدم طفلتها لخداع السائقين لتوصيلهما فيما يعمل باقي العصابة لسرقة التوك توك.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة السبعين فدان الهضبة الوسطى بدائرة القسم، حيث اشتبهت في مستقلي سيارة "ميكروباص"، وبفحص مستقليها تبين أنهم (شخصين وربة منزل سبق اتهام أحدهما في قضية "مخدرات"، كما سبق اتهام ربة المنزل في 10 قضايا أخرهم قضية "خطف شخص"، وضبط بحوزة الآخر فرد خرطوش عيار 12مم) وبحوزة ربة المنزل (رادع "سيلف ديفينس") وبصحبتها كريمتها (طفلة بالغة من العمر 5 سنوات).

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وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر الثاني والثالثة بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية "توك توك" من قائديها بأسلوب "المغافلة" ، واعترفوا بارتكاب واقعة سرقة دراجة بخارية "توك توك" قيادة (سائق ، سن 16 ، ومقيم بدائرة القسم) عن طريق قيام الثالثة باستقلال الدراجة قيادته وبصحبتها نجلتها بدعوى توصيلها لمنطقة السبعين فدان بدائرة القسم، ومطالبته بالتوقف لشراء زجاجة مياه لكريمتها، وقيام المتهم الثاني بالاستيلاء على الدراجة والمحرر بشأنها المحضر اللازم.

وأقروا بالتصرف في الدراجة البخارية "توك توك" المستولى عليه لدى عميليهما "سيئى النية" (جار تحديدهما وتقنين الإجراءات لضبطهما وضبط الدراجة) ، وباستدعاء المجني عليه ومالكة الدراجة تعرف الأول على المتهمين واتهموهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.