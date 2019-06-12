مصر | "مطواة" و"إيصالات أمانة".. شخص يختطف شقيق زوجته بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مطواة" و"إيصالات أمانة".. شخص يختطف شقيق زوجته بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم شخص على اختطاف شقيق زوجته، لإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، لإجبار أسرتها على التنازل عن مستحقاتها عقب تطليقها.

وتبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بتضرره من كل من "زوج كريمته وشقيقه ووالدهما"، مقيمون بدائرة القسم، لقيامهم بالحضور لمسكنه واصطحاب نجله كرهاً عنه والتوجه إلى الشقة سكنهم، وإحتجازه بداخلها بسبب خلافات عائلية فيما بينهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وضبطهم وبصحبتهم المجني عليه، وبحوزتهم (سلاح أبيض "مطواة"- دفتر إيصالات أمانة "خال من البيانات").

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر زوج كريمة المُبلغ بأنه نظراً لوجود خلافات عائلية بينه وبين أهلية زوجته خطط لاستدراج المجني عليه، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لإجبارهم على التنازل عن مستحقات زوجته عقب تطليقها، فاستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه وتوجهوا لمسكن المجني عليه، واصطحابه واحتجازه بمسكنهم تمهيداً لإكراهه على التوقيع على إيصالات الأمانة.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وبسؤال المجني عليه اتهمهم بإرتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.