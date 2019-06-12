شكرا لقرائتكم خبر عن TEDx تعقد مؤتمرها السنوى الثالث في جامعة حلوان يومي 6 و7 يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت منظمة TEDx التحضير لإقامة مؤتمرها السنوي الثالث في جامعة حلوان, في يومي 6 و7 يوليو المقبل.

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وعُقد مؤتمر TEDx جامعة حلوان الأول في 2013 بعنوان «Leave Your Legacy أو اترك ارثك»، في حين كان مؤتمرها الثاني بالعام الماضي بشعار «Teleportation أو الانتقال اللحظي».

وTED منظمة عالمية غير هادفة للربح، لها ما يقرب من 128 فرعًا حول العالم. وتعمل تحت شعار «أفكار تستحق الانتشار»، فتقوم بدور الناقل والمساعد لنقل كافة الأفكار الهادفة التي تساهم في الوصول بمجتمعات العالم إلى حافة النجاح والتقدم.

وتهدف هذا العام لإقامة مؤتمر يشارك فيه مجموعة من الشخصيات المؤثرة، كل منهم في مجاله ينشرون أفكارهم لإثمار عقول مجتمعنا، وأيضًا بمشاركة بعض من الرموز الشبابية الناجحة، التي لاقت نجاحًا بين الجماهير.