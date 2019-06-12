شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المفاوضات بين مصر واليابان حول الخط الرابع للمترو «6 أكتوبر- مجمع الأديان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجددت المفاوضات مرة أخرى بين وزارة النقل والجايكا اليابانية حول تنفيذ المرحلة الاولي من الخط الرابع للمترو «٦ أكتوبر- مجمع الأديان»، وذلك بعد توقف استمر عام بسبب اعتراض مصر على ارتفاع تكلفة العرض المالي والفني من شركة المقاولات اليابانية «تايسي».

وعقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مشتركا مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» برئاسة تاكيما ساكاموتو، مدير الوكالة للشرق الأوسط وأوروبا، بحضور السفير ماساكى نوكي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وفريق عمل الوزارتين.

خلال الاجتماع، شهدت المفاوضات بين الجانبين المصري والياباني تقدما كبيرا فيما يخص التعاون المشترك لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق والتي تمتد بطول 18 كيلو متر من حدائق الأهرام حتى الملك الصالح بعدد 17 محطة، واتفق الجانبان على استمرار تكثيف الاجتماعات خلال الأيام القادمة للاسراع في البدء باتخاذ الخطوات التنفيذية للمشروع .

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و أكد وزير النقل حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على التعاون مع اليابان في هذا المشروع الحيوي الهام، مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي، لافتا إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في تلبية متطلبات النقل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في منطقة الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة تعمل على تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات في مشروعات استثمارية تتفق مع استراتيجية تطوير منظومة النقل خاصة مع التحسن الكبير في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري الواعد بها مؤكدة على أهمية تنفيذ الخط الرابع للمترو.

وفي السياق ذاته اجتمعت اللجنة المشتركة بين الوزارتين، لبحث تدعيم الاستثمار في مجال النقل، والاستثمارات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية والطرق والكباري.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير كافة عناصر منظومة النقل وعلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يخدم ملايين الركاب يوميا، مشيرا إلى ما يجري على أرض الواقع تنفيذ مشروعات ضخمة في السكك الحديدية والطرق والكباري والمترو والنقل البحري وغيرها من مجالات النقل المختلفة.