شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان خطة طرح الأراضي والوحدات السكنية للحجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة خطة طرح الأراضي والوحدات السكنية للحجز، تلبية لطلبات المواطنين الراغبين في الحجز، والشركات الراغبة في المشاركة في التنمية والاستثمار.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عاصم الجزار أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستطرح قريبًا عددًا من الأراضي والوحدات السكنية المتنوعة، لتلبية طلبات مختلف شرائح دخول المواطنين، وكذا الأفراد والشركات الراغبين في الاستثمار.

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وأوضح أن هناك ما يزيد على 700 قطعة أرض إسكان متميز، وأكثر تميزًا جاهزة للطرح حاليًا للمواطنين، وكذا 251 قطعة أرض خدمات، تشمل محطات وقود، وخدمات بالمناطق الصناعية، وخدمات متنوعة أخرى، كما يتم التجهيز لطرح 15 قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل، بعدد من المدن الجديدة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الهيئة تجهز أيضًا لطرح نحو 2300 وحدة سكنية متنوعة، منها وحدات الداون تاون، وسكن مصر بمدينة العلمين الجديدة، ووحدات الإسكان بالحي الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا فيلات بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى وحدات مشروع سكن مصر بمدينة الشروق، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة.

وعرض وزير الإسكان خطة طرح الأراضي والوحدات السكنية حتى نهاية العام، على رئيس مجلس الوزراء، والتي تشمل طرح أراضِ صغيرة للمواطنين للبناء، سواء كانت أراضي إسكان اجتماعي، أو متميز، أو أكثر تميزًا، وكذا وحدات بمشروعات سكن مصر وجنة، ووحدات بمدن: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الإعلان عن حجز الأراضي والوحدات السكنية، تلبية لطلبات المواطنين والمستثمرين، واستخدام العائد في أعمال التنمية بالمدن الجديدة المختلفة، وتجهيز طروحات أخرى، مع ضرورة الالتزام بصرف مستحقات شركات المقاولات التي تتولى التنفيذ.