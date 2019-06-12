شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سعدة يتولى القيام بأعمال رئيس لجنة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولي الإعلامي طارق علي محمد سعدة، أعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017، بالإضافة لكونه الوكيل الثاني للنقابة.

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