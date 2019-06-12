شكرا لقرائتكم خبر عن «مروان» يعلن خلو «شؤون النواب» من متعاطي المخدرات: «جميع النتائج سلبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، خلو الوزارة من متعاطي المخدرات، ضمن حملة الدولة للكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والتحليل المفاجئ للعاملين بالمؤسسات الحكومية.

وقال «مروان» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم إجراء التحليل الكاشف عن تعاطي المخدرات على جميع موظفي وزارة شؤون مجلس النواب، الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن جميع النتائج جاءت سلبية لتعلن عن خلو الوزارة من متعاطي المخدرات.

وأعرب «مروان» عن اعتزازه بهذه النتيجة، والتي لم تكن مفاجئة بالنسبة له لما لمسه من كفاءة وانضباط ملحوظ لجميع العاملين بالوزارة في أداء العمل، مؤكداً أن الحكومة تهدف بهذه الإجراءات تحقيق أمن وسلامة المجتمع والحفاظ على حيويته وصحته، ووجه التحية لكل العاملين بالوزارة.