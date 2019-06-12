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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء ينتقدون «السياحة» لعدم الاستفادة من زيارة «صلاح» و«نافاس» للغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ووجه عدد من خبراء قطاع السياحة بالبحر الأحمر انتقادات لمسؤولي وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لعدم الاستفادة من زيارة نجم منتخب مصر، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وكيلور نافاس، حارس نادي ريال مدريد، لمدينة الغردقة وقضاء عدة أيام في الفنادق والمعالم السياحية بها، وتجاهل الوزارة للزيارتين وعدم الترويج لهما في الأسواق للعالمية خاصة السوقين الإنجليزي والأسباني.
وقال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«لمصري اليوم»، الأربعاء، إن «تجاهل زيارات مشاهير النجوم في الفن والرياضة من وزارة السياحة شئ أصبح ثابت، حيث تجاهلت من قبل زيارة النجم العالمي توم هانكس، وكان من الممكن استقبال النجمين صلاح ونافاس ببوكيه ورد في المطار أو في مكان إقامتهما، حيث كان من الممكن استغلال وجود النجمين لدعوة جمهورهما لزيارة الغردقة».
وأضاف «أبوطالب» أن «الترويج الإعلامي لهذه الزيارات المهمة تفتقده وزارة السياحة وأجهزتها، مع إن الوزارة تنفق الملايين على الدعاية للسياحة».
وأكد عصام على، الخبير السياحي، أن «زيارة صلاح للغردقة أفضل دعاية وترويج داخل السوق الإنجليزي خاصة والأسواق العربية والأجنبية عامة خاصة من جمهور وعشاق (صلاح)، لذين يتعدون الملايين».
يذكر أن محمد صلاح ونافارس وعدد من نجوم الفن والرياضة قضوا إجازاتهم الأيام الماضية في منتجع «الجونة» بمدينة الغردقة.
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