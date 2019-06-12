"مجلس مكافحة الفساد": 40 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية للقضاء على الظاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشارى الأفريقى لمكافحة الفساد، أن الظاهرة تعمل على عرقلة تنمية أفريقيا، مشددة على ضرورة القضاء عليها تمامًا.
وقالت عضو المجلس الاستشارى الأفريقى لمكافحة الفساد، فى كلمتها بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد بحضور الرئيس السيسى، إن العام الماضى شهد اعتماد هذه الاتفاقية، حيث وقعت عليها نحو 40 دولة يمثلون 70% من أعضاء الاتحاد الأفريقى، داعية إلى إحراز تقدم فى إنفاذ الاتفاقية بجميع دول الاتحاد.
وأوضحت أن المنتدى يعد منصة دولية ضرورية لتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الفساد بين دول الاتحاد، وفرصة جيدة لتقاسم المعلومات والمعارف والممارسات الجيدة فى مجال مكافحة الفساد.
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