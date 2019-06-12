شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. الأوقاف تعقد لقاء للحاصلين على الماجستير فى الإدارات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الأوقاف، لقاء لجميع الحاصلين على درجة الماجستير من جميع رؤساء الأقسام على مستوى المديريات والإدارات، بشرط أن تكون الشهادة من إحدى الجامعات المصرية الحكومية أو أن تكون قد تمت معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.

ونبهت الوزارة، على من ينطبق عليه ذلك الحضور إلى ديوان عام وزاوة الأوقاف صباح الإثنين المقبل الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث ستتواصل لاحقا اللقاءات لتشمل سائر حملة الماجستير والدكتوراه وسائر القيادات الوسطى والأئمة والإداريين المتميزين على مستوى الوزارة وجميع الجهات التابعة لها.

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