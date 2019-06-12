شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول المركز الإعلامى بالوزراء: التعليم أكثر القطاعات تعرضا للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الشائعات أكثر تداولا على الفيس بوك، بسبب عدم وجود رقابة أو عدم توثيق المعلومات، مشيرة إلى أن المواطنين يرون من خلال الاستطلاعات أن بعض المواقع الأجنبية تروج الشائعات.

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وأضافت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى كلمة لها بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وخطورتها المقامة بمركز بحوث الشرطة، أن التعليم أكثر قطاع مستهدف من الشائعات خلال 2018 ، وللأسف هناك شائعات يتم نفيها وتعود مرة اخرى على السطح بعد صياغتها بشكل جديد ، مثل شائعات خسائر قناة السويس.

وتابعت أن العاصمة الإدارية الجديدة تعرضت للعديد من الشائعات وتم الرد عليها 4 مرات ، ولدينا شفافية في الرد على الشائعات وربما نستغرق بعض الوقت لجمع المعلومات اللازمة عن الشائعات وتفنيدها والرد عليها بمعلومات صحيحة.