شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم تعيين المرأة في وظيفة مأذون؟.. «الإفتاء» تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبّر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، على سؤال «ما حكم تعيين المرأة في وظيفة مأذون؟».

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وجاء الرد كالآتي: «يجوز تعيين المرأة في وظيفة مأذون، ومعلوم أن المأذون إنما قد أُذِنَ له من الحاكم وولي الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامه، وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية».

وأضافت خلال المنشور: «وما دامت المرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، ويجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، فمن باب أَوْلَى أن يأذن لها في توثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة، وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة».