شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرًا في جراحة العمود الفقري 1 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الهندى الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا، خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى في حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود، في الفترة من 1- 7 يوليو 2019، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة. وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومي الاثنين والأربعاء من الساعة (3 م- 5 م).

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