شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن ضبط 860 ألف عبوة مبيدات مغشوشة خلال شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل تقرير الرقابة على المبيدات خلال شهر مايو 2019، متضمنا الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات التي نجحت في ضبط ما يقرب من 860 ألف عبوة مبيدات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات المصرية خلال عامين.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منه، إنه تم ضبط عدد 28143 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها، بما يوازي كمية 14.071 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم)، خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن عدد مرات المرور على محلات الإتجار في المبيدات وهي: 1996 محل منها 184 محل تحت الترخيص، 876 محل مرخص، 936 محل غير مرخص، وتم تحرير عدد 104 محضر للمخالفين تمهيدا لعرضها على النيابة العامة.

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أضاف التقرير أن إجمالي عدد العبوات المضبوطة مختلفة الأحجام خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية عام 2018 بلغ 859 الفا و773 عبوة بإجمالي 430 طنا، موضحًا أن اللجان الرقابية قامت بحملات مرور لعدد مرات بلغت 33 ألفا و416، وذلك على 19 ألفا و92 محلا مرخصا.

وأوضح التقرير، أن إجمالي عدد المحلات غير المرخصة بلغت 12 ألفا و545 محل، بالإضافة إلى وجود7119 محلا تحت الترخيص بينما تم تحرير 1683محضرا للمخالفين، مشددا على مواصلة الحملات الرقابية للحد من المخالفات وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المحال المرخصة من 699 محلا عام 2016 إلى 10 آلاف و226 عام 2017 ثم ارتفعت إلى 17 ألفا و24 محل لتداول المبيدات العام الماضي، لافتا إلى انخفاض عدد محاضر المخالفات من 982 محضرا عام 2017 إلى 615 محضرا عام 2018.