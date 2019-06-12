شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الحاضرين للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، بمركز المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ.

يشارك في المنتدى عدد من الوزراء، ورؤساء هيئات مكافحة الفساد، وأجهزة المحاسبات، والكسب غير المشروع في الدول الإفريقية، فضلا عن أكثر من 200 مسؤول من 51 دولة إفريقية.

كما يحضر المنتدى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، ورؤساء الرقابة الإدارية والهيئة العربية للتصنيع والجهاز المركزي للمحاسبات والنائب العام.