شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل مركز مؤتمرات شرم الشيخ لحضور المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مركز المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ لحضور فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس في يناير العام الماضي ٢٠١٨ أثناء مشاركة سيادته في القمة الافريقية السنوية للقادة الأفارقة، تلك المبادرة التي هدفت إلى عقد المنتدي الاول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الافريقي، وليمثل المنتدى ملتقى مستدام للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد تفعيلاً للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.
يشارك في المنتدى عدد من الوزراء، ورؤساء هيئات مكافحة الفساد، وأجهزة المحاسبات، والكسب غير المشروع في الدول الإفريقية فضلا عن أكثر من 200 مسؤول من 51 دولة إفريقية
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