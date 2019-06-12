شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضي ٢٠١٨ أثناء مشاركته في القمة الافريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدي الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الافريقي.

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