شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 133 ألف طن قمح في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعلن عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، توريد 133 ألفًا و667 طنًا و89 كجم من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي.
أضاف أن المحافظ يتابع عمليات الاستلام اليومية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لمتابعة المنافذ خلال موسم التوريد وحل أي مشكلة قد تواجهها.
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