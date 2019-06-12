شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تنسيق القبول بالثانوية العامة والفنية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية والتعليم قي الإسكندرية، إن المحافظ عبدالعزيز قنصوة اعتمد تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2019_2020 بحد أدنى 215 درجة كمرحلة أولى.
أضاف أن أعداد الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لعذا العام بلغت 67646 طالبا، بنسبة 84%، حصل منهم 35554 طالبا على مجموع 215 درجة فأكثر، ويمكنهم الالتحاق بمدارس المحافظة الثانوية البالغ عددها 113.
في السياق، أعلن عادل عبدالوارث، مدير عام التعليم الفني، اعتماد تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالتعليم الفني للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، بدرجات نجاح متفاوتة بين 143 و220 درجة.
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