شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. العشرة الأوائل فى الشهادة الإعدادية الأزهرية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت منطقة البحر الاحمر الازهرية اسماء العشرة الأوائل فى الشهادة الإعدادية الأزهرية بمعاهد البحر الأحمر، بعد أن أعلنت المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر نسبة نجاح الإعدادية بواقع 76%، وكانت أسماء العشرة الأوائل كتالى:

1- محمد سعيد على حسن، الطالب بمعهد الغردقة النموذجى والحاصل على مجموع درجات 498 بنسبة 97.64%.

2- كريم محمود محمد محمود، الطالب بمعهد راس غارب النموذجي، والحاصل على مجموع درجات 495.5 بنسبة 97.15 %.

3- بسنت عمر سليمان، الطالبة بمعهد راس غارب النموذجي، والحاصلة علط مجموع 493.5 بنسبة 96.76 %.

4- منه الله صلاح الدسوقي، الطالبة بمعهد الغردقة النموذجى مجموع 491.5 بنسبة 96.37%.

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5- بسملة ايهاب حسن، الطالبة بمعهد رأس غارب النموذجي، بمجموع 489.5 بنسبة 95.98%.

6- احمد وليد احمد الرفاعى، الطالب بمعهد سفاجا النموذجي، بمجموع 485.5 بنسبة 95.19%.

7- زياد الحسن عباس مسعود، معهد رأس غارب النموذجي، بمجموع 485 درجة بنسبة 95%.

8- منار طه محمد طه، معهد فتيات الغردقة، مجموع درجات 481 درجة بنسبة 94.31%.

9- يارا عادل عبد القادر، معهد الغردقة النموذجى مجموع درجات 480، بنسبة 94.11%.

10- روان ياسر إبراهيم، معهد راس غارب النموذجي، بمجموع درجات، 479.5 بنسبة 94.10%.

وبالنسبة للمكفوفين حصلت الطالبة، سارة محمود طاهر على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية الإزهرية مكفوفين بنسبة 78.60% بمجموع 354 درجة.