شكرا لقرائتكم خبر عن العناني والجزار وراشد يتابعون خطط تطوير سقارة والفسطاط ومحيط المتحف الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة خطط مشروعات تطوير مناطق: سقارة، والفسطاط وبحيرة عين الصيرة، والمتحف المصرى الكبير، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به وممثلى الجهات المعنية.

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وحول مشروع تطوير منطقة الفسطاط وبحيرة عين الصيرة، أوضح «الجزار» أنه جارٍ تنفيذ أعمال التكريك والتطهير للبحيرة، ومن المقرر الانتهاء منها قريباً، حيث تم البدء في تنفيذ الأعمال بعد انتهاء استشارى المشروع من تحديد إحداثيات وشكل البحيرة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع استشارى المشروع على الانتهاء من أعمال تخطيط المنطقة المحيطة في البحيرة، وأعمال تصميم المنشآت بها، بنهاية يونيو الجارى.

من جهته، أوصى وزير الآثار بإشراك المستثمرين في تحديد الأنشطة الملائمة والجاذبة للسياح، بالمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، بما يساهم في توفير جميع الخدمات السياحية الأساسية بتلك المنطقة.

وأشار وزير الإسكان إلى التوجيه بسرعة الانتهاء من إعداد الرسومات التنفيذية لمشروع تطوير منطقة سقارة قبل نهاية يونيو، كما تم عرض مخططات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، ومتابعة ما تم تنفيذه من خطوات فيما يتعلق بتطوير تلك المنطقة، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل نقلة حضارية بمنطقة القاهرة التاريخية، وستكون من عوامل جذب السياح والمواطنين لمشاهدة الآثار التاريخية العريقة بهذه المنطقة.