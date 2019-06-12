شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يعقد اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع مسئولي شركة «ماكينزى» التي تتولى تقديم الاستشارة للحكومة المصرية حول إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، والحجم الأمثل للوزارات والجهات الإدارية والخدمية، وآليات أداء المهام والوظائف بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ لملف الإصلاح الإدارى، وما يتفرع عنه من موضوعات تتعلق بهيكلة المؤسسات والجهات الحكومية من أجل تمكينها من أداء مهامها بكفاءة.

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قال إن مصر نجحت على مدار السنوات الثلاث الماضية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ونقدى بنجاح لافت، أصبح محل إشادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومن ثم تسعى الحكومة إلى البناء على ما تحقق من خلال تنفيذ حركة إصلاح هيكلى شامل للجهاز الإدارى للدولة، بما يتواكب مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبحيث لا يقتصر النقل على الانتقال المكانى فقط، وإنما يتضمن نقلة نوعية في آليات العمل.

استمع «مدبولى» إلى شرح من وزيرة التخطيط ومسئولي شركة «ماكينزى» حول نتائج الاجتماعات التي عقدها ممثلو الشركة على مدار الفترة الماضية مع الجهات والوزارات المختلفة، من أجل الوقوف على طبيعة المهام التي تؤديها كل وزارة، والهيئات التابعة لها، والوظائف المشتركة بين عدة وزارات، وذلك تمهيداً لبدء العمل على صياغة خطة متكاملة حول إعادة الهيكلة. وكلف رئيس الوزراء بسرعة قيام الشركة بإعداد التصور المقترح، حتى يتسنى البدء في تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

فى سياق آخر، وجه رئيس الوزراء بعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في المقر الجديد للمجلس في مدينة العلمين الجديدة يوليو المقبل، مؤكداً أن هذه المدينة الواعدة سوف تكون أيقونة تنموية للساحل الشمالى في مصر، والحكومة بعقد اجتماعاتها بمقرها الجديد بالمدينة تعطى رسالة واضحة باهتمامها بأعمال التنمية بها، وأن تصبح المدينة مستخدمة طوال العام، وليس فترة الصيف فقط.