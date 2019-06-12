شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق رقم التسجيل الضريبي الموحد اعتبارًا من أول يونيو الجاري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مصلحة الضرائب التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد بدل رقم الملف، واستبدال جميع أرقام الملفات برقم التسجيل الموحد، اعتبارًا من أول يونيو الجاري، ويشمل القرار جميع المأموريات الضريبية وكافة أنواع الضرائب سواء كانت دخل أو قيمة مضافة أو غيرها.
وذكر بيان للمصلحة، الأربعاء، أن هذا يأتي تنفيذاً لقرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، وتحل عبارة رقم التسجيل الضريبي محل عبارة «الملف الضريبي» أو عبارة «رقم ملف الممول» أينما وردت في لائحة أو قرار.
وستلغى الإشارة إلى رقم الملف الضريبي أو رقم ملف الممول في أية مكاتبات أو مراسلات أو نماذج ضريبية داخلية أو خارجية، سواء الصادرة من مصلحة الضرائب أو الواردة إليها، ويشار فقط إلى رقم تسجيل الممول أو المكلف، اعتبارا من أول يونيو الجاري.
قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى «رقم التسجيل الضريبي» أمر ضروري في التيسير على الممولين، خاصة في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها.
أشار إلى أن جميع الممولين في كل المحافظات كانوا يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة، وهو الأمر الذي بذلت فيه المصلحة جهودا مكثفة للتيسير على الممولين وحل أية مشكلات تنتج خلال التعامل نظرا لاتجاه الدولة للميكنة وتوحيد الإجراءات والتعامل من خلال رقم واحد.
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