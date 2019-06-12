شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر يفوز بجائزة أفضل مصرفي أفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، جائزة المصرفي الأفريقي| African Banker Award السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية عام 2019.

تسلم «عامر» الجائزة خلال حفل أقيم، مساء الثلاثاء، في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، على هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي.

تمنح الجائزة سنويا لمحافظي البنوك المركزية ممن قاموا بإنجازات في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في دولهم، وحقق البنك المركزي المصري نجاحا ملموسا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016.