شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يتوجه إلى تونس للمشاركة فى الإجتماع الوزارى حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، السفير سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها إلى تونس للمشاركة فى الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يُعقد دوريًا بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الخارجية سامح شكري، عبر استراحة كبار الزوار بالمطار على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى تونس .

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وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق.

ويأتي اجتماع تونس استكمالًا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير يوم 5 مارس 2019.