شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية: الشائعات أبرز حروب الجيل الرابع لزعزعة مؤسسات الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فاعليات، جلسة نقاشية تحت عنوان «ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعى وأثرها على أمن المجتمع» المنعقدة بأكاديمية الشرطة. وقال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، بان أشكال الحروب تغيرت لم تعد بالطريقة التقليدية، وشكلت آليات غير نمطيه نتيجة ما وفرته الثروة المعلوماتية وترويج الشائعات أبرز حروب الجيل الرابع لزعزعة مؤسسات الدولة و تتعاظم تأثير الشائعات فى العصر الحديث وخاصة عندما تكون الشائعات صنيعة لتأثيرها على الأمن القومى. Advertisements

فعاليات الجلسة (1)



فعاليات الجلسة (2)



فعاليات الجلسة (3)



فعاليات الجلسة (4)

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