شكرا لقرائتكم خبر عن بنص القانون.. كيف تستخدم المحكمة الرأفة مع المتهمين؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم القضاة فى بعض القضايا الرأفة اتجاه بعض المتهمين، فربما يكون المتهم طالبا ويخشى على مستقبله فى جريمة ارتكبها، فتستخدم المحكمة حقها القانونى المخول بالمادة 17 من قانون العقوبات فى تخفيف العقوبة.
وجاء بنص المادة 17 من قانون العقوبات :" أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة".
وأضافت المادة أنه تستخدم الرأفة فى تبديل العقوبة على الوجه الآتي..
1 ـ عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد .
2 ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .
3 ـ عقوبة السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن 6 أشهر.
4 ـ عقوبة السجن بالحبس التى لا يجوز أن تنقص عن 3 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر بنص القانون.. كيف تستخدم المحكمة الرأفة مع المتهمين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.