شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودة والاعتماد: الجودة آلية لتطوير وتحسين مخرجات العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد انه منذ أيام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وهي خطوة في غاية الأهمية؛ لاستحداث مسار جديد للتعليم الفنى فى مصر وفتح مسارات وفرص لطلاب التعليم الفنى للالتحاق بالتعليم العالى.

وأكدت إن ضمان جودة التعلم أصبحت لغة عالمية مشتركة للتعاون بين المؤسسة والمجتمع والمسؤولين، وآلية لتطوير وتجديد وتحسين مخرجات العملية التعليمية، وأحد أهم المداخل التى تحمل العقول على التفكير الناقد والإبداع والابتكار وإنتاج جيل مؤهل تنافسيًّا وقادرٍ على البناء والعطاء.

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وأوضحت إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، انطلاقا من المسئوليات والمهام المنوطة بها -محليًّا وإقليميًّا وقاريًّا ودوليًّا-، واتساقا مع توجهات القيادة السياسية، وانطلاقا من رؤية مصر 2030، وتعاطيا مع المستجدات المتسارعة، فقد تحركت الهيئة في الفترة الماضية في عدة مسارات تكاملية لتطوير التعليم، ومن ثم إنتاج مخرجات قادرة على المنافسة فى سوق العمل، من خلال امتلاكها لمجموعة من المهارات والكفايات والجدارات.

وأضافت: "حرصت الهيئة على توسيع أطر التعاون، ونقل الخبرة المصرية في مجال جودة التعليم لعدد من الدول الإفريقية، خصوصا تلك الدول التي لا توجد فيها هيئات للجودة، كما أن الهيئة تعد الشريك الرئيس والمؤسس لمبادرة الاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقى لوضع نموذج موحد لمعايير ضمان جودة التعليم والاعتماد على مستوى إفريقيا، كما حرصت الهيئة على المشاركة العربية والإفريقية المكثفة فى هذا المؤتمر.

كما حرصت الهيئة على مدار الأعوام القليلة الماضية على التعاون مع هيئات ومنظمات الجودة العالمية؛ ضمانا لمواكبة معاييرها ووثائقها وإجراءاتها لأحدث النظم المعمول بها عالميا، بما ينعكس على مخرجات التعليم المصرية؛ وبما يعزز فرص التحاق الخريجين بالمؤسسات التعليمية فى الدول المتقدمة، وأيضا خلق فرص عمل جديدة لهم فى كثير من دول العالم.